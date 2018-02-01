عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، مقاولا أقدم على قطع 36 شجرة عرعر و24 شجرة شث أثناء عمله لشق أحد الطرق في السودة بمنطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه تم ضبط المخالفة في 20 ربيع الثاني 1439هـ، وتم إيقاف التعديات في حينها، وتمت إحالة القضية للجنة النظر في مخالفات المراعي والغابات، المكونة من إمارة منطقة عسير، وفرع الزراعة بالمنطقة.
وأضاف أنه تم تغريم المقاول 50 ألف ريال وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام المراعي والغابات، إضافة إلى إلزامه بإعادة زراعة 36 شجرة عرعر و 24 شجرة شث. وفق”اخبار24″.