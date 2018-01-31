شاهد.. تكريم منقذ حريق حائل

كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، العريف مشعل العنزي بطل الدفاع المدني الذي أنقذ عائلة من حريق وقع في منزلهم بحي صديان الغربي بمدينة حائل، وكافأه ماليا لموقفه البطولي.
وقام نائب وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني بتسليم المكافأة للعنزي، وذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
من جانبه، أعرب العنزي عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود على لفتته الكريمة.
وفي السياق ذاته، قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بتكريم العنزي أيضا لموقفه البطولي، حيث استقبله عدد من مسؤولي الشركة وسط احتفاء كبير به.
يذكر أن العنزي كان في مهمة إطفاء الحريق، وتم إخلاء جميع العائلات، فيما أعطى مشعل أسطوانة الأكسجين الخاصة به لأحد الأطفال لإنقاذ حياته، ما تسبب في فقدانه الوعي بسبب الاختناق من شدة الدخان، وتم نقله للعلاج وظل في غيبوبة لمدة أسبوعين قبل أن يتماثل للشفاء.وفق “أخبار 24”.