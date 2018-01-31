أعلنت وزارة الإسكان بدء الحجز في 4 مشاريع عبر برنامج بالبيع على الخارطة، توفر 3636 وحدة سكنية متنوعة، توفرها الوزارة ضمن خطة لتخصيص 300 ألف وحدة عبر المرحلة الثانية من برنامج سكني لعام 2018.
أوضحت الوزارة، أن المشاريع الأربعة التي تطلقها بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل 2667 وحدة “تاون هاوس” بالدمام، و777 شقة سكنية بمنطقة جازان، و192 فيلا بمحافظة الأحساء، لافتة إلى أن هذه الوحدات السكنية تطرح بأسعار مناسبة للقدرات المالية للمستفيدين، وتترواح أسعارها بين 250 – 700 ألف ريال.
وأضافت الإسكان، أن الوحدات المطروحة ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات طرق، وإنارة، وكهرباء، ومياه، واتصالات، وصرف صحي، وخدمات صحية وتعليمية، ومساحات خضراء وملاعب وحدائق، ومدارس ومنصات ترفيه عائلي.وفق “أخبار 24”.