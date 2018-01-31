كشف مدافع نادي الشباب محمد سالم لـ«عكاظ» عن اعتذار حكم مباراة الأهلي والشباب له بين الشوطين، بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة -على حد تعبيره-.
وأكد سالم خلال حديثه عبر «سناب عماظ الرياضية» بعد المباراة أنه عند مناقشته مع الحكم عقب انتهاء الشوط الأول عن صحة احتسابه لركلةجزاء للنادي الأهلي، أوضح له الحكم الأجنبي أنه لم يكن يجدر به احتساب «البلنتي» لوجود احتمالية 50% أنه -المدافع الشبابي- لم يحتك بالخصم.
وأضاف سالم أن الحكم اعتذر له عن احتساب البلنتي، وقال الحكم لسالم إنه «كان غلطان».
يذكر أن مباراة الأهلي والشباب اليوم ضمن الدوري السعودي للمحترفين انتهت يفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان الشباب قد تقدم فيبداية المباراة بهدفين، ليعود الأهلي للمباراة بعد احتساب ركلة جزاء.وفق “عكاظ”.