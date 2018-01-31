كشف الخبير التحكيمي لبرنامج “أكش يا دوري” محمد فودة أن قرار الحكم الإنجليزي مارك كلايتنبرغ صحيح بإلغاء هدف لفريق الهلال في الدقيقة الـ57؛ كون المهاجم كان في حالة تسلل قبل تسديد الكرة من زميله.
وتابع بأنه لا وجود للمخالفة في الدقيقة الـ67 بسبب توقف اللعب أثناء سقوط لاعب الهلال قبل تنفيذ الركلة الركنية، وأيضًا لا وجود للمخالفة في الدقيقة الـ84 نتيجة سقوط مهاجم الرائد داخل منطقة جزاء فريق الهلال.
فيما ذكر الفودة أن هناك سبع حالات في مواجهة الأهلي ونظيره الشباب. ففي الدقيقة الـ29 سقط مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء الشبابية، ولا توجد مخالفة على مدافع الشباب، لكنها تنافُس على الكرة؛ وبالتالي قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب. والشيء نفسه ينطبق على حالة سقوط مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء الشبابية، ولا توجد مخالفة على مدافع الشباب لكن هناك مخالفة على مهاجم الأهلي؛ وكان يجب احتساب ركلة حرة عليه، وذلك في الدقيقة الـ34.
وأكد الفودة أن قرار الحكم السويسري صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم فريق الأهلي فيتفا في الدقيقة الـ39؛ لقيام مدافع الشباب بركل قدم فيتفا داخل منطقة الجزاء، لكن كان على الحكم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء لدخول أكثر من لاعب منطقة الجزاء قبل تنفيذها.وفق “سبق”.
وتابع بأن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة الأهلي في الدقيقة الـ64 نتيجة قيام مدافع الشباب بعملية مسك اللاعب معتز هوساوي داخل منطقة الجزاء، وبعدها بدقيقة تغاضى عن إنذار لاعب الأهلي سعيد المولد نتيجة قيامه بمخالفة اعتداء على لاعب الشباب خارج منطقة الجزاء.
وتابع الفودة: كان يفترض على الحكم طرد لاعب الأهلي عقيل بلغيث مباشرة عند احتساب المخالفة عليه في الدقيقة الـ31 بسب انفعاله الشديد على الحكم، ومحاولة الاعتداء عليه بالقول والفعل.