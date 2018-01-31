أكد لاعب وسط الشباب هتان باهبري أن إصابته في ملعب الجوهرة يوم الثلاثاء اثناء لقاء الأهلي والشباب ، لن تعيقه عن المباراة المقبلة وهي عبارة عن مجرد شد بسيط في عضلة الساق”.
وأضاف: الشباب مازال يخطو خطوات واثقة وقريبة بجهازه الإداري والفني بمتابعة جماهيره ومحبي النادي من أعضاء الشرف، والهزيمة لن تؤثر على الروح المعنوية للفريق”.
من جهة أخر كشف هتان عن سر فرحته الشديدة وغير العادية بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 14 من الشوط الأول، بسبب وجود والدته في مدرجات ملعب “الجوهرة المشعة”.
معتبراً تسجيله للهدف والفرحة تحية خاصة لوالدته على الرغم من أهلاويتها، وقال: “أشكر زملائي في الفريقين على إظهار مباراة عالية المستوى من الناحية الفنية والروح الرياضية، ونعد جماهير الشباب بتحقيق كل ما يطمحون إليه.وفق “الرياض”.