يكرم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عند الساعة الـ 7:30 مساء اليوم الاربعاء الامير نواف بن سعد رئيس مجلس ادارة نادي الهلال نظير دعمه لجمعية تنمية وتمويل الاسر المنتجة بمنطقة الرياض وذلك في قاعة الخزامي للاحتفالات .
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اخبار رياضية > أمير منطقة الرياض يكرم الهلال
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