أكد طارق كيال، نائب رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أن المدرب سيرجي ريبروف، لم يخض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب بالتشكيل المناسب.
وانتزع الأهلي فوزا صعبا من الشباب 3 ـ 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.
وأشاد كيال بما قدمه الشباب واصفا إياه بالفريق “الكبير والقوي”، لكنه أكد في نفس الوقت أن فريقه يستحق الفوز بعد المجهود الذي بذلوه في الشوط الثاني.
وتابع: “كل مباراة فيها أخطاء، الجميع يخطئ من لاعبين وحكام وإداريين وغيرهم فالأخطاء جزء من اللعبة.. والحمد لله تداركنا أخطائنا واستطعنا تحقيق الفوز”.
وزاد: “أي فريق لا يملك الروح لا يعتبر فريقا، المباراة 90 دقيقة لذلك عليك أن تقاتل طوال الـ90 دقيقة وهذا ما فعله لاعبو الفريق ليتكلل مجهودهم بهدف ثالث في وقت قاتل قاد الفريق لانتزاع 3 نقاط مهمة”.وفق “أخبار 24”.