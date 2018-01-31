قالت مصادر مطلعة، إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعتزم إطلاق خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية قريباً، وذلك بعد اعتماد معايير الأمان والمواصفات التقنية العالية للخدمة داخل أو خارج المملكة.
وأشارت المصادر وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن المرحلة الأولى للخدمة سيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق مع أصحاب الشأن من البنوك ونظم المدفوعات العالمية (فيزا وماستر كارد) بالإضافة إلى شركات الهواتف الذكية العالمية.
وحول خدمة الشراء عبر الإنترنت، أكدت المصادر أن “ساما” تعمل مع البنوك المحلية بالتعاون مع بوابات الدفع الالكتروني المحلية والدولية على توفير خدمة الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات مدى لعملائها من المتاجر الإلكترونية داخل المملكة.
ولفتت إلى أن هذه الخدمة ستطلق بشكل تجريبي في مارس المقبل، وستفعل في جميع المتاجر المحلية خلال الربع الثاني كخدمة إضافية للعملاء وليست بديلة للبطاقات الائتمانية.