أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع معاشات شهر جمادى الأولى وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد التأكد من إيداع المعاش من خلال التأكد من حسابه لدى البنك، أو الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم 8001248889.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت أن بدل غلاء المعيشة يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين ويتم صرفه مع المعاش الشهري، مشيرة إلى أن البدل يشمل أكثر من 800 ألف متقاعد مدني وعسكري ومتوفى بمبلغ يتجاوز 6 مليارات ريال.
ويتم توزيع بدل الغلاء على جميع المستفيدين من المعاش عن المتقاعد المتوفى بالتساوي بين المستفيدين.وفق “أخبار 24”.