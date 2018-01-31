أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت اليوم الأربعاء بمحافظة خميس مشيط حكم القتل حداً بحق مواطن، أدين بقتل والدته بإطلاق عدة طلقات نارية عليها.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن المواطن هادي بن حمد بن محمد القحطاني، ألقي القبض عليه لقتله والدته نورة بنت مذكر بن سعد القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليها عدة مرات.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه بادرة سيئة وجرأة خبيثة من قتل والدته عمداً يحتاج معه إلى عقوبة رادعة له زاجرة لغيره لينقطع شره وإفساده، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر سام بتنفيذ ما صدر بحقه.وفق “أخبار 24”.