ذكر مدير إصلاحية الدمام العقيد محمد الحبيشي أن السجون الجديدة ستخصص لمن صدرت بحقهم أحكام، وفيما تخصص السجون القديمة للموقوفين فقط.
وأضاف الحبيشي خلال حلقة نقاش بعنوان “تعزيز العمل الميداني” بغرفة الدمام نظمها أمس الثلاثاء فرع الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية، أن إصلاحية الدمام الجديدة بدأت في تخصيص عنابر خاصة لنزلاء قضايا الديون لمنع اختلاطهم بنزلاء القضايا الجنائية، وأنها أنهت فرز نحو 80% من سجناء الديون عن سجناء القضايا الجنائية.
وأضاف الحبيشي، أن فرز سجناء قضايا الديون في سجون بقية السجناء سيشمل مناطق المملكة كافة، حيث يرحل السجين فور صدور الحكم ضده إلى الإصلاحية التي تتضمن مستشفى وملاعب، ومدارس، وأماكن مهيأة وغرفة طعام فاخرة، مشيراً إلى أن قلة الإمكانيات تمنع بعض السجون من الفرز بين السجناء.
وتابع مدير إصلاحية الدمام، أن النظام يكفل لنزيل قضايا الديون عدم الاختلاط بسجناء القضايا الجنائية، ويوفر له امتيازات خاصة، تضمن ربطه بالمجتمع الخارجي بالزيارات الأسرية والاجتماعية، ولذلك فاعلية كبيرة في التقليل من ارتباطات إجرامية جديدة، وسد الطريق أمام أي نزعات إجرامية قد يتسبب فيها الاحتكاك.وفق “أخبار 24”.