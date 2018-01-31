تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة من الإطاحة بمواطن رفقة فتاة في خلوة غير شرعية وفي حالة سكر داخل سيارته.
وقالت مصادر مطلعة، إن تفاصيل الواقعة بدأت بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغا حول قيام سائق بقطع إشارة بحي الجامعة؛ الأمر الذي دفع دوريات الأمن إلى التحرك واستوقفت السائق وهو شاب سعودي ووجدته رفقة فتاة من جنسية عربية في خلوة غير شرعية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أنه تم ملاحظة أن الشخصين في حالة غير طبيعية وتنبعث منهم رائحة الخمر، حيث تحفظت عليهم الدوريات الأمنية وأعدت محضرا بالواقعة وتم عرضهما على النيابة التي باشرت التحقيق بحكم الاختصاص.