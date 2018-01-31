ذكرت مصادر مطلعة أن عقوداً لبناء 5 قصور وبعض البنى التحتية الأخرى بمدينة “نيوم” الجديدة منحت لعدد من الشركات بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال.
وأوضحت المصادر بحسب مجلة “ميد”، أنه تم منح أكبر حزمة من العقود لشركة “السيف للهندسة والإنشاءات المحلية”، التي ستبني أربعة من القصور الخمسة، فيما تم منح مقاول باسم “ماك” عقد القصر الخامس.
وقالت إنه تم منح شركة “نسما” عقود تطوير البنية التحتية والمرافق للمواقع، ومنح شركة “البواني” عقداً لبناء قاعة اجتماعات وملعب للجولف وغيرهما من أعمال التشجير.
يُشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أطلق في أكتوبر الماضي مشروع “نيوم” على مساحة 26.5 ألف كم2، وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من قبل الحكومة، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وكان ولي العهد قد أكد في وقت سابق بأن الناس سيذهبون إلى “نيوم” في عام 2020 وسيجدون الفنادق والأماكن، متوقعاً افتتاح المدينة (المشروع الرئيسي) في 2025م. وفق”أخبار24″.