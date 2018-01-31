علّق مسؤولون كويتيون وبحرينيون على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية، عن منع السيارات السعودية من مغادرة هذين البلدين قبل سداد المخالفات المسجلة عليها، مؤكدين أن هذا الأمر “شائعة”.
وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء منصور محمود، إن قرار منع المغادرة الذي اتخذته مؤخراً لا يشمل السعوديين، بل ينطبق على مخالفي نظامي العمل والإقامة في الكويت وليس مخالفي أنظمة المرور.
وأضاف محمود وفقاً لما أوردت “الحياة”، أن ما يتداول في هذا الشأن هو “شائعة” وربط غير صحيح لقرارات تخص أنظمة الإقامة بأمور أخرى تتعلق بالمخالفات المرورية.
بدوره أكد مسؤول أمني بحريني أن قرار منع دخول أو خروج مرتكبي المخالفات المرورية من البلاد لن يطبق في الوقت الحالي، موضحاً أنه سيكون هناك نظام جديد في المستقبل سيعمل على إشعار المخالف بمخالفته المرورية عبر رسائل هاتفية فقط.