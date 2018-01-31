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أخبار محلية > شاهد.. زوجة تدعو لزوجها على الهواء بأن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

شاهد.. زوجة تدعو لزوجها على الهواء بأن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

تمنت سيدة من منطقة حائل أن يتزوج عليها زوجها بثالثة؛ ليريحها من ضغوط ومضايقات زوجته الأولى.

وقالت السيدة وتدعى أم عبدالعزيز خلال مداخلة مع برنامج “زوايا مع د. الزير” الذي يعرض على قناة “رسالة”، إن زوجها يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور وتشعر معه براحة كبيرة ولديها ولد منه، لكن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر.

ودعت أم عبدالعزيز على الهواء لزوجها بأن يتزوج بثالثة حتى يريحها من المضايقات التي تطاردها، مشيرةً إلى أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.

وفق”أخبار24″.

شاهد.. زوجة تدعو لزوجها على الهواء بأن يتزوج عليها.. وتوضح السبب

31/01/2018
أخبار محلية
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