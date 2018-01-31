كشف برنامج تلفزيوني عن قصة مأساوية راح ضحيتها عروسان في عمر الزهور، في حريق لعش الزوجية، يروى تفاصيلها والداهما بالدموع متأثرَين لفقدانهما.
وروى والد العريس أبو سليمان عبر برنامج “ما لم تر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي”، بداية القصة مع اتصال هاتفي يبلغه بأن شقة ولده سليمان تحترق، مشيراً إلى أنه توجه إلى مكان الحادث هو وابنه الثاني إلا أنه لم يستطِع أن يرى جثة ولده التي أصابها بعض التشوهات بسبب الحريق.
وأضاف وهو يبكي بحرقة على فراق ابنه، أنه مُنع من رؤية جثة ولده مخافة أنه لن يتحمل نفسياً رؤيتها؛ إثر ما سببه الحريق في وجهه من تشوهات، مبيناً أن الدفاع المدني أرجع اندلاع الحريق إلى تماس كهربائي في المكيف بغرفة نومهما.
من جهته، بدأ سليمان ناصر، والد العروس “سارة” التي توفيت هي الأخرى في الحادث، حديثه عن الواقعة بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من والد العريس يبلغه فيه بالواقعة وأن ابنته نقلوها إلى المستشفى، مشيراً إلى أنها لم تنجُ؛ بسبب ما عانته من كثافة الدخان، حيث إنها حاولت جاهدة الخروج ولم تفلح، حتى فارقت الحياة أثناء إسعافها.
الغش التجاري يتسبب في فقدان “عريسين” ..
الوالدان يرويان القصة بالدموع في موقف مؤثر#سلع_تقتلك#مالم_تر pic.twitter.com/7yXBm8RKYx
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ٣٠ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.