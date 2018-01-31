​​​​متطوعون سعوديون يجرون أعمال الصيانة والنظافة للمساجد ​​في الطائف

تفاعل مصلون وعاملو مسجد سعد بن عمار في محافظة الطائف مع مبادرة “نحو مسجد فاعل” عبر القيام بأعمال الصيانة ونظافة المسجد ذاتياً بأيد سعودية.
وشارك في المبادرة التي أطلقها برنامج “كيف نكون قدوة؟”، نحو 200 مصلٍ إلى جانب فرقة الصيانة الذاتية التابعة للمساجد بالعاصمة المقدسة، ليتشاركوا في تنظيف المصاحف وترتيبها، وتنظيف المسجد، وتعطير السجاد.
بدوره أوضح إمام مسجد سعد بن عمار الشيخ عبداللطيف المدرع وفقاً لـ”سبق”، أن الهدف من الحملة هو حب العمل التطوعي وغرس القيم النبيلة في نفوس المصلين، مشيراً إلى أن الأمر تطوعي من الجميع ودون مقابل.
وفق”أخبار24″.