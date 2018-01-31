رصد تقرير تلفزيوني بثه برنامج “ما لم ترَ” آلية عمل مراقبي وزارة التجارة والاستثمار لترصد المخالفين الذين يخبئون مستودعاتهم التي تشمل سلعا مغشوشة في شقق سكنية.
وقال رئيس الفرقة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار صالح العنزي إن المتورطين في تخزين تلك السلع يظنون أن دوام موظفي وزارة التجارة ينتهي مع الساعة العاشرة ليلا، فيبدأون في إخراج السلع في حدود الساعة الـ3 فجرا.
وقال المشرف الميداني محمد الشهري إن المراقبين ترصدوهم بالجلوس في الممرات والتخفي، في انتظار خروجهم، حيث كانوا لهم بالمرصاد فور إخراجهم للسلع من الشقق.
واستعرض التقرير مداهمة مستودع مخبّأ في إحدى الشقق السكنية، داهمته وزارة التجارة ويحتوي على عدد كبير من السلع الكهربائية والإلكترونية المغشوشة.
وأوضح العنزي أنهم يداهمون المحلات الموجودة في مناطق مثل حي البطحاء يوميا، ويصادرون أعدادا ضخمة بلغت قرابة 5 ملايين قطعة خلال العام الماضي.
رئيس الفريق الميداني بوزارة التجارة يكشف آلية عملهم لمراقبة المواقع المشبوهة #سلع_تقتلك#مالم_تر pic.twitter.com/mwhFKNYMEF
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
إبراهيم الفرحان يرافق فريق وزارة التجارة لمداهمة أحد المحلات لوجود مواد كهربائية مقلدة#سلع_تقتلك#مالم_تر pic.twitter.com/0RU89W87On
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ٣٠ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.