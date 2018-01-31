دعت وزارة النقل مستخدمي الطرق إلى الإبلاغ عن ملاحظاتهم على الطرق؛ للمساهمة في خفض معدل وفيات حوادث الطرق ورفع مستوى السلامة.
وأبانت الوزارة أنها تستقبل بلاغات مستخدمي الطرق على مدار 24 ساعة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (938)، أو عبر تطبيق “طرق” المتاح على الأجهزة الذكية.
وأكدت وزارة النقل أن جميع المبلغين سيتلقون إفادات بنتائج شكاواهم وحالة طلباتهم، مشددة على أنها تسعى لرضا العملاء عن خدماتها.
يُشار إلى أن الأيام الماضية شهدت وقوع حوادث مأساوية؛ بسبب رداءة تنفيذ بعض الطرق، حيث شهدت منطقة جازان خلال شهر يناير تسجيل 13 حالة وفاة في حوادث منفصلة. وفق”اخبار24″.