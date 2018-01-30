أنجزت أمانة منطقة الرياض خلال عام 2017 عبر بوابتها الإلكترونية 1.277.963 طلب إلكتروني شملت مختلف الخدمات البلدية، وباشرت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 200 ألف طلب على الرخص المهنية والإنشائية، بواقع 160.058 طلب على الرخص المهنية، و48.805 على الرخص الإنشائية متوزعة على نطاق 15 بلدية فرعية في مدينة الرياض.
وأصدرت الأمانة خلال العام الماضي 25.481 رخص مهنية جديدة، حيث جرى إصدار 3.839 رخصة ضمن نطاق بلدية الروضة، و2.473 داخل أحياء بلدية شمال الرياض، و2.382 تابعة لبلدية النسيم، و2.093 ضمن حدود بلدية العليا، و2.013 تتبع بلدية الملز، و1.867 في نطاق بلدية البطحاء، و1.819 داخل أحياء بلدية نمار، و1.697 تابعة لبلدية السلي، و1.675 ضمن حدود بلدية الشفاء، و1.582 تتبع بلدية العريجاء، و1.335 داخل نطاق بلدية العزيزية، و1.165 في أحياء بلدية عرقة، و783 ضمن حدود بلدية المعذر، و697 تابعة لبلدية الشميسي، و61 في نطاق بلدية الحائر.
كما استخرجت الأمانة 19.144 رخصة بناء جديدة خلال عام 2017 بمدينة الرياض، بواقع 4.772 رخصة في نطاق بلدية شمال الرياض، و4.521 ضمن حدود بلدية الروضة، و2.554 تتبع بلدية نمار، و2.121 في الأحياء التابعة لبلدية عرقه، و1.012 على نطاق بلدية الشفاء، و878 في حدود بلدية النسيم، و574 تتبع بلدية العليا، و525 في الأحياء التابعة لبلدية العريجاء، و431 داخل نطاق بلدية العزيزية، و379 ضمن حدود بلدية الملز، و297 تتبع بلدية السلي، و287 في الأحياء التابعة لبلدية المعذر، و267 في نطاق بلدية الشميسي، و256 داخل حدود بلدية البطحاء، و250 تابعة لبلدية الحائر.
وكانت الأمانة قد أطلقت منصات متعددة لاستقبال طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية (أفراد – قطاع أعمال – قطاع حكومي)، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية، وتطبيقاتها على الهواتف الذكيّة، وعن طريق مراكز خدمة الضيف، وأوقفت استقبال الطلبات الورقية تزامنًا مع تطبيق خطة التحول البلدي المنبثة عن رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق مستوى الأداء الحكومي الفعال لخدمة المستفيدين.