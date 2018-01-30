شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، في بدء محاكمة مواطنة متهمة بمرافقة زوجها الذي أقدم على نقل “الحزام الناسف” من الرياض إلى عسير واستهدف به الإرهابيون مسجد قوات الطوارئ.
ووفقا للائحة الدعوى، فإن المواطنة تنتظرها مواجهة عدة اتهامات، أبرزها تأييد تنظيم (داعش) الإرهابي، وعلمها بانضمام زوجها لعناصر “تنظيم داعش” الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
كما تضمنت لائحة الدعوة اتهام المرأة بتسترها على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم بمنزله الذي كانت تسكن معه به وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
من جهته، طالب المدعي العام في دعواه ضد المرأة بإدانتها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة ومنعها من السفر حتى تكون عبرة لغيرها لقاء ما أُسند إليها.وفق “أخبار 24”.