نشر فريق فياريال، الذي انتقل له نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، صورة له أثناء وصوله للفريق، ليعلق أحد المشجعين باستفتاء عن أسوأ الصفقات التي تمت في فترة الانتقالات الشتوية للفريق.
وجاءت النتيجة مفاجئة بعدد مصوتين عالٍ، قارب الـ50 ألف مصوت على تغريدة المغرد المجهول، لتأتي أغلب الأصوات ضد سالم الدوسري، بفارق كبير، حيث اختاره المصوتون أسوأ صفقة في فترة الانتقالات لفريق فياريال.
ولام بعض المغردين مشجعين هلاليين وغيرهم، حيث افترضوا أن السؤال – المطروح باللغة الإسبانية – كان يعني أفضل الصفقات، ولذا سارعوا بالتصويت لسالم.وفق “أخبار 24”.