تراجعت شعبية مسابقات “مزايين الماعز” بعد اكتشاف كبار المربين ومنظمي المسابقات لأساليب من الغشّ وعمليات التجميل التي أخذت تنتشر مؤخراً لإجراء تحسينات على المواشي وتجميلها.
واستطاع المربون أن يميزوا كثيرا من تلك الأساليب؛ لكن بعضها بقيت عصية على الاكتشاف؛ كتجميل الماعز باستخدام مادة “الفيلر”؛ لزيادة حجم رؤوسها ونفخ شفاهها، وإخفاء الانحناءات على ظهورها.
وأوضح أحد المربين الكويتيين أن معايير جمال الماعز وتحديد “مزايينها” تتعلق بصورة عامة بالضخامة، وكبر حجم الحيوان.
وأفاد بأن الماعز التي تشارك في مسابقات الجمال وتباع بعشرات الآلاف من الدولارات يجب أن تكون ذات بنية عظمية قوية، ولون مميز، بالإضافة إلى مواصفات معينة يجب أن تتصف بها رؤوسها وأعينها.
كما يُعد ارتفاع رقبة الحيوان من علامات الجمال، وكذلك عرض الصدر، واستقامة الظهر، والطول العامّ، وهيئة الذيل بأن يكون على صورة الريشة.وفق “أخبار 24”.
“جميلات الماشية”.. وعمليات التجميل#شاهد_سكاي pic.twitter.com/a8ZNCVtvBc
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ٣٠ يناير، ٢٠١٨