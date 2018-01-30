نبهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية حسب رؤية 2030 سيضع أعباء مالية إضافية على نظام التأمينات، كونه قد يسبب انتقال أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين من مؤسسة التقاعد إلى التأمينات.
وأوضحت التأمينات، وفقاً لـ”الرياض”، أن نظام التقاعد قائم على الاختيار وانتقال الموظفين بالتدريج للتقاعد وفقاً للأعمار، وبخصخصة الهيئات الحكومية وانتقال موظفيها إلى نظام التأمينات الاجتماعية، فقد توجد مؤثرات خارجية تزيد من أعداد الذين تنهى خدماتهم وانتقالهم للتقاعد المبكر، وهو ما يسبب ضغطاً على صندوق التأمينات الاجتماعية ويضع عليه أعباء مالية إضافية.
وأضافت المؤسسة، أن طبيعة نشاط القطاع الخاص قد تتطلب أحيانا بعض المعالجات كإعادة هيكلة الشركات أو أي معالجات أخرى، تتطلب الاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين دفعة واحدة، ما يعني انتقالهم للتقاعد، وهو ما يضع أعباء مالية على عاتق نظام المؤسسة لم تكن في الحسبان.