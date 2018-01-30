أبدت المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية أمام اللجنة المالية بمجلس الشورى، تأييدها لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمقابلة ارتفاع تكاليف المعيشة للمتقاعدين وأسرهم.
وأوضحت المؤسسة، وفقاً لـ”الرياض”، أن ما يقرب من 30% من معاشات المتقاعدين المصروفة مرفوعة للحد الأدنى للمعاش.
وحذرت المؤسسة من إصدار قرار بزيادة المعاش دون تخصيص دعم مالي للمؤسسة من الميزانية العامة للدولة، لأنه في حال حدوث ذلك سيتسبب في توسيع الخلل في التوازن المالي وتعريض المؤسسة لمزيد من العجز، مشيرة إلى أن الأموال المتوفرة لديها ليست فوائض مالية إنما حقوق مشتركين مؤجلة الصرف.