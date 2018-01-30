شاهد.. “CNN” ترافق القوات السعودية إلى الخطوط الأمامية في الحرب على الحوثيين

رافق مُراسل شبكة “سي إن إن” الإخبارية أفراداً من قوات التحالف على متن مروحية “بلاك هوك” عسكرية سعودية؛ للوقوف على الجبهات الأمامية ولمشاهدة الأوضاع هناك عن قرب.
وقال المراسل نك روبيرتسون وهو على متن المروحية التي كانت في طريقها إلى محافظة مأرب اليمنية (160 كلم شرقي صنعاء) إنه أول مراسل أجنبي يسمح له بمرافقة قوات التحالف.
وأضاف: “هذا هو التحليق التكتيكي، نحن على ارتفاع أقدام فقط من الصحراء فوق الحدود السعودية اليمنية، السعوديون يقودون تحالفاً يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران”.
وعرض التقرير لقطات لبعض الأطفال الذين لحقت بهم إصابات جراء الحرب في اليمن، وأطفال آخرين كانوا جنوداً في صفوف الميليشيات، ويتلقون العلاج في الآن مراكز التاهيل حيث يعانون اضطرابات.
والتقى المراسل عدداً من القادة اليمنيين، وقال له رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الحوثيين يطبعون أموالهم الخاصة بمساعدة من إيران، كما استعرض التقرير جانباً من حياة الناس في الشارع اليمني لرصد معاناتهم، ووصف روبيرنسون اليمنيين بأنهم ما زال لديهم الأمل رغم كل شيء.
كما التقى روبيرتسون أحد المواطنين اليمنيين، الذي اتهم الحوثيين باستخدام صورة له وهو يأخذ ابنه بدفنه للقول بأنه قُتل في غارة للتحالف العربي، مؤكداً بشكل قاطع أن التحالف لم يقتل ابنه.
وفق”أخبار24″.