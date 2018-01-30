الأمن العام: الدوريات الأمنية ضبطت نحو 5800 شخص خلال يومين

كشف الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لدوريات الأمن تمكنت خلال الفترة من 8-10/1439هـ من ضبط نحو 5802 مطلوب في قضايا أمنية وجنائية متنوعة.
وأوضح الأمن العام، أن عدد الأشخاص المطلوبين في قضايا جنايا الذين ضبطوا خلال هذه الفترة 1132 شخصاً، في حين ضبط نحو 3271 مطلوباً في قضايا جنائية أخرى، و1155 في قضايا مخالفات نظامية.
كما ضبطت الدوريات 302 شخص في قضايا مسكرات، و170 مطلوباً، و7 مطلوبين في قضايا اختطاف، و45 لعدم تجاوب ومقاومة رجال الأمن، و11 مطلوباً في قضايا أموال مزيفة ومشتبه بها، و102 في قضايا اشتباه في بضائع مسروقة.
في حين ضبط 40 شخصا في حالات خلوة غير شرعية، و80 شخصاً بحوزتهم مركبة مطلوبة، و24 مركبة مسروقة، و215 مطلوبا في بلاغات تغيب عن العمل، و105 مسلمين بتقرير مخالفات مرورية، وضبط 421 مركبة بدون إثبات ملكية، و629 في قضايا مخالفات آداب عامة.
وفق”أخبار24″.