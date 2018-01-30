تقلد اليوم الثلاثاء، مدير مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، منصب المتحدث المتحدث الرسمي للوزارة، اعتباراً من اليوم.
أعلن ذلك، المشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام، هاني الغفيلي، والذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي للوزارة.
يشار إلى أن الدكتور عبدالله المغلوث، حاصل الماجستير في تقنية المعلومات والإدارة من جامعة كلورادو بأمريكا، والدكتوراه في الإعلام الرقمي من جامعة سالفورد بريطانيا، ويكتب في صحيفة “الاقتصادية” ومجلة الرجل، وشغل سابقاً رئيس العلاقات الإعلامية في شركة أرامكو.