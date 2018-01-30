كشفت مصادر، أن المديرية العامة فوجئت بورود أكثر من 107 آلاف طلب نسائي للتقديم على الوظائف النسائية التي أعلنت عنها المديرية الأسبوع الماضي، والبالغ عددها 140 وظيفة، للعمل في المطارات والمنافذ البرية برتبة جندي.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”سبق”، فإن المديرية العامة للجوازات تعاملت مع هذا الكم الهائل من الطلبات التي استقبلها موقعها الإلكتروني بكل جدية طبقاً للضوابط التي أعلنتها عبر موقعها، وأنها شرعت في فرز الطلبات، للتأكد من اسيفائها للشروط المطلوبة.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت الأسبوع الماضي عن 140 وظيفة نسائية شاغرة لديها، واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية، وأن يكون عمرها بين 25 – 35 عاماً، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية.