قضت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بالسجن شهراً والجلد 60 جلدة، لمقيم أردني ابتز أسرة سعودية بمحاولة الانتحار، رداً على رفض الأسرة خطبته من ابنتهم بعدما تقدم لها عدة مرات.
وذكرت مصادر قضائية بحسب “الحياة” أن فتاة تقدمت ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد بتلقيها تهديدات من شاب أردني بأنه سيشرع بالانتحار، بعدما تقدم لخطبتها ورفضته الأم بسبب اختلاف الجنسية، حيث تضمن البلاغ مقاطع مصورة للشاب أثناء محاولته إيذاء نفسه وجرح يده زاعماً عزمه على قتل نفسه في حال إصرار الأسرة على رفضه.
ووجه المدعي العام إلى المقيم تهمة إقامة علاقة محرمة مع المدعية، وإرسال رسائل سب وشتم بغرض مواصلة العلاقة، ومحاولة ابتزاز الأسرة، مطالباً بمعاقبته بعقوبة تعزيرية؛ كونه أقدم على فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه قانوناً.
بدوره، أقرَّ المتهم بالدعوى المقامة ضده وأكد في لائحة دفاعه أن قيامه بذلك التصرف جاء بسبب الرفض غير المبرر من العائلة ورغبته في الزواج من الفتاة التي تعلّق بها، فضلاً عن قيام الفتاة بقطع علاقتها به، ما دفعه إلى محاولة الانتحار، مبدياً ندمه على ذلك.
وعلى أثر ما تقدم، أدانت المحكمة المتهم بإقامة علاقة محرمة شرعاً مع المدعية وإرسال رسائل سب وشتم لغرض مواصلة العلاقة المحرمة، وقضت بجلده 60 جلدة دفعة واحدة وسجنه شهراً، كما أخذت تعهداً شديداً عليه بعدم العودة لما بدر منه.