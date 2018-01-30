أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الوقت غير مناسب لقيادة المرأة القطارات، خصوصاً بين المدن، لافتاً إلى عدم وجود مانع من ناحية المبدأ، غير أنه لا توجد حاجة ملحّة في الوقت الراهن لقيادتها القطار.
وأشار الرميح، وفقاً لما أوردت “عكاظ”، إلى أن هناك فرصاً وظيفية للنساء في محطات القطار، شاملة الخدمات المقدمة في المحطات والصيانة، مبيناً أن تنظيمات الهيئة لا تمنع عملها، ولكن الفرص لابد أن تكون مناسبة.
وفيما يخص مكاتب تأجير السيارات، أوضح الرميح أن الهيئة أمهلت المكاتب فرصة حتى أول شهر رجب المقبل، لتقوم بتوطين الوظائف بنسبة 100%.