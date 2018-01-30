اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المواطنة المتزوجة أن تكون موظفة أو لديها سجل تجاري للسماح لها باستقدام عمالة منزلية، حيث سمحت لها بتأشيرة رجالية واحدة إذا كانت متزوجة، وتأشيرتين إذا كانت مطلقة أو أرملة، مع ضرورة استيفاء متطلب القدرة المالية المنصوص عليها.
وأتاحت الوزارة – طبقاً لضوابط منح تأشيرات لاستقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد- للسعوديين المتزوجين ولديهم أبناء بخمس تأشيرات رجالية منها عامل منزلي واحد، وثلاث تأشيرات إذا لم يكن لديه أبناء منها عامل منزلي واحد.
أما السعودي المطلق أو الأرمل فمسموح له استصدار ثلاث تأشيرات رجالية منها عامل منزلي واحد إذا كان لديه أبناء، وتأشيرتان إذا لم يكن لديه أبناء، مع شرط أن يكون موظفاً أو لديه سجل تجاري لمنشأة قائمة.
وأوضحت اللائحة أن المهن المسموح باستقدامها لتلك الفئات (عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص، مربية أطفال، طباخ، طباخة، سفرجي، ممرض أو ممرضة). وفق”أخبار24″.