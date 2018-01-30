قالت مصادر صحفية إن قائد مدرسة ثانوية في مدينة تبوك اعتدى بالضرب على طالب وضربه ضرباً مبرحاً في رأسه، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.
وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة “عاجل”، إلى أن قائد مدرسة الملك سعود الثانوية بتبوك وجه لطالب يدعى “يوسف البلوي” عدة لكمات على رأسه، تسببت له في إحداث نزيف بسيط في الرأس.
وبيّنت أن قائد المدرسة اعترف بضربه للطالب، مبدياً ندمه على ما فعل، ومؤكداً أنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.
وبحسب المصادر فإن إدارة تعليم بتبوك تلقت شكوى بالحادثة، ووجهت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها لمعرفة الملابسات.