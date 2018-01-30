طلبت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من جميع الأطراف إيقاف الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن.
وجاء في بيان جديد للتحالف أنه وإلحاقاً للبيان السابق بشأن الأحداث التي تجري في مدينة عدن وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين، فقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن.
وأكد البيان أنه بناء على ذلك فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في المدينة .
ودعت قيادة التحالف جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث. وفق”أخبار24″.