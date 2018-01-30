أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة قدمت دعماً مادياً لكل الأندية بلا استثناء، وذلك في إطار تسوية صفقاتها الأجنبية وتسديد المرتبات، لافتاً إلى أن بعض أعضاء الشرف ينسبون دعم الهيئة لهم، معتبراً ذلك غير مقبول.
وتساءل آل الشيخ بقوله: “هل يريد أعضاء الشرف الذين ينسبون دعم الهيئة لأنفسهم أن توقف الهيئة دعمها لكي ينكشفوا؟”، مضيفاً أنه يخص في حديثه نادي النصر، وأعضاء شرفه الذين لم يدعموا ناديهم، على الرغم من أنه بحاجتهم.
وتعهد آل الشيخ بالإبقاء على رئيس نادي النصر سلمان المالك طالما أراد ذلك كونه رجلاً محباً للنادي ومصالحه. وفق”اخبار24”.