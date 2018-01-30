حدّد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عدد الوظائف التي سيتم توفيرها للمواطنين بعد سعودة 12 نشاطاً ومهنة، اعتباراً من العام الهجري المقبل، بمئات الآلاف من الوظائف.
وأوضح أبا الخيل أن الأنشطة هي محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة للأطفال والرجال، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، اعتباراً من عام 1440هـ، على أن يتم فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، وترحيل الوافد الذي يعمل في مهن مقصورة على المواطنين.
وأوضح أن التوطين سينفَّذ في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات اعتباراً من ربيع الأول 1440هـ، وتوطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، والحلويات في شهر جمادى الأولى.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف حالياً قطاع التجزئة، وجارٍ العمل على التوطين في قطاعي الصناعة والصحي، كما أن كل القطاعات والأنشطة مستهدفة بالتوطين، لتمكين المواطنين من التوظيف. وفق”أخبار24″.