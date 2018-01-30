أكد أحد أبناء المسن الذي أطلق النار على قاضي المحكمة العامة في الخرج، الشيخ فهد الجدوع، براءة والده من جرم إصابة القاضي بسبب معاناته من مرض نفسي منذ سنوات، وسبق أن أُدخل إلى مركز متخصص للعلاج الأمراض النفسية.
وأوضح أنه والده كبير في السن ولا يوجد لديه أي خلاف أو عداوة أو قضية منظورة لدى القاضي الشيخ الجدوع، الذي أُصيب في كتفه من جراء إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لم يسبق له مثلا أن أصدر حكما شرعيا ضد والده.
وأضاف ابن مطلق النار، وفقا لـ”سبق”، أنه حرص وأقاربه على القيام بزيارة القاضي الشيخ المجدوع للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن والده لا يكنّ أي عداء له.
يشار إلى أن قاضي المحكمة العامة بالخرج الشيخ المجدوع كان قد تعرض لطلق ناري في كتفه بعد خروجه من المسجد لأداء صلاة الظهر الثلاثاء الماضي، وكان عائدًا لمزاولة مهامه في المحكمة، وقد نُقل إلى المستشفى وهو بصحة مستقرة.