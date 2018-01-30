عُقد اليوم الأثنين اجتماع اللجنة الأعلامية لملتقى “الجلوب البيئي ” والذي تنظمه إدارة التعليم بالخرج لهذا العام وكانت اللجنة الأعلامية بقيادة الأستاذة /فاطمة العثمان مساعد مدير الإعلام التربوي حضر الاجتماع أعضاء اللجنة .. مشرفة الأستديو التعليمي الأستاذة / فوزية الشدي والأستاذة /مشاعل الفواز والأستاذة أسماء الدوسري من قسم الأعلام التربوي ومن الميدان التعليمي الأستاذة /شروق العبدان من ثانوية ومتوسطة القاعدة العسكرية والأستاذة /ريم الخزيم من ثانوية ومتوسطة الرفايع والأستاذة/ دلة الحربي من الابتدائية الثالثة عشر بالإضافة إلى المتعاونات من بنات المنطقة ريم الجمعة و منيرة الخالدي تخلل الإجتماع توزيع الأعمال لأعضاء فريق اللجنة الإعلامية ومناقشة نقاط البرنامج والتغطية الأعلامية وكيف عليها أن تكون بأتم وأكمل وجه على مستوى وزارة التعليم بالمملكة وقدكان اجتماعاً مميزاً يرمي للعمل بخدمة إدارة التعليم أولاً وأخيراً بالمنطقة على أكمل وجه وأتم صورة .
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تعليم الخرج > اجتماع اللجنة الإعلامية لملتقى ” الجلوب البيئي”
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