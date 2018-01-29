استقبل موظفو شركة المملكة القابضة رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال بمقر الشركة ببرج المملكة بمدينة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو الأمير الوليد مستقلاً سيارته ويدخل من الممر المؤدي إلى بوابة الشركة ويلوّح للموظفين، الذين اصطفوا على الجانبين للترحيب بقدوم رئيس مجلس الإدارة، وقاموا بالتصفيق الحار له.
وغادر الأمير الوليد فندق “الريتز كارلتون” مؤخراً، بعدما احتُجز فيه لفترة، حيث صرّح قبل خروجه بأن الحكومة كانت تجري معه بعض المناقشات، وأنه كان يُعامَل بطريقة طيبة وتتوفر له وسائل الراحة المختلفة بالفندق.
وفق “أخبار 24”.