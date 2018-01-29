توفيت اليوم الاثنين طفلة بمستشفى صبيا العام وأصيبت فتاة، إثر تعرضهما مساء أمس الأحد للدهس من قبل سيارة أثناء خروجهما من أحد المعاهد على طريق “صبيا – العدايا”.
وكان إسعاف الفتاتين، وفقا لـ”سبق”، من مكان الحادث تأخر 34 دقيقة لعدم حضور فرقة إسعاف، رغم أن مقر الهلال الاحمر بالمحافظة لا يبعد أكثر من 3 كيلومترات من موقع الحادثة، وبحسب شهود عيان فإن الفتاتين ظلتا طوال المدة المذكورة تصارعان الألم بموقع الحادث، إلى أن جاء إسعاف من ضمد وجرى نقلهما إلى المستشفى.
يُذكر أن عدداً من أهالي صبيا طالبوا بزيادة كوادر الهلال الأحمر وفرق الإسعاف في المحافظة، واستنكر بعض الأهالي ألا توجد في محافظة كبيرة بحجم صبيا سوى سيارة إسعاف واحدة، رغم أن المحافظة تتبع لها عدة مراكز و200 قرية وهجر، ويصل عدد سكانها لأكثر من 300 ألف نسمة.