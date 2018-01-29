ضبط 5 من كبار مُصنعي وموزعي المنتجات المقلَّدة والمغشوشة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مركز شرطة البطحاء بالرياض، من الإطاحة بخمسة من أكبر مصنعي وموزعي السلع المقلدة ومغشوشة، وضبط كمية كبيرة من العطور المغشوشة المقلدة لعلامات تجارية شهيرة.
وكانت الفرق بالتعاون مع الشرطة الرياض ممثلة في شرطة البطحاء ضمن”حملة وطن بلا مخالف”، تابعت عدداً من المخالفين وموزعي السلع المغشوشة، إلى أن تكمنت من التعرف على مواقع سكنهم، ومن ثم مداهمتها وضبط كميات من المواد العطرية مجهولة المصدر، وجرى تسليمهم للجهات الأمنية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كم داهمت الفرق معملاً يديره مخالفون لتصنيع العطور المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وصادرت أكثر من 5 آلاف عبوة من العطورات الجاهزة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاستيكرات المقلدة لماركات عالمية واكسسوارات وشنط نسائية، وجرى إغلاق المقر وضبط المخالفين وعددهم 5، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.