كشف عبدالله سالم المرابط بالحد الجنوبي، الذي توفيت زوجته في الحادث المروع الذي وقع على طريق الصوارمة – المضايا بجازان الخميس الماضي، إنه كان قد عاد لتوّه من الحد الجنوبي لقضاء إجازة سياحية مع زوجته، قبل أن يفجع بنبأ وفاتها.
وقال سالم إنه ارتبط بزوجته الراحلة (حسناء 30 عاماً) قبل سبعة أشهر فقط، وكان يتحين الفرصة للحصول على إجازة لقضائها معها، مضيفاً أنه مُنح بالفعل إجازة 15 يوماً من عمله، واتصل بها بعد انتهاء ورديته وطلب منها أن تحدد المكان الذي تود أن يقضيا سوياً الإجازة فيه.
وأضاف بحسب صحيفة “عكاظ” أنها استأذنت منه لترافق أخواتها لحضور حفل زفاف في صبيا ثم تعود وترتب أغراض السفر، ثم أنهيا المكالمة على ذلك.
وتابع: “خرجت من نجران إلى عسير لأسلم على والدي، وطلب منه الوالد أن أرافقه إلى جازان للاطمئنان على بعض أقاربه الذين تعرضوا لحادث، وبالفعل اتجهنا معاً، ولم يخبرني أن زوجتي توفيت في الحادث، وعندما وصلنا إلى محافظة أبو عريش فتحت جوالي فتفاجأت برسائل تعزية في وفاة زوجتي”.