كشف خبراء التغذية عن طريقة مبتكرة لتخفيض الوزن بدلا من أنظمة الحمية الغذائية القاسية، وذلك باستخدام القرفة بدلا من السكر.
وأوضح الخبراء وفقا لموقع “هايل براكسيس نيت” الألماني المعني بالشؤون الصحية، أن رشة صغيرة من القرفة بدل السكر في أكواب الشاي أو القهوة تساعد في تخفيض الوزن، والحصول على جسم مثالي، لقدرتها على حرق الدهون.
وأكد الخبراء أن القرفة تساعد أيضا على عسر الهضم مثل غازات الأمعاء، و تُخفض مستويات كل من السكر والكوليسترول في الدم، فضلا عن تنشيط عملية التمثيل الغذائي مما يساهم في تخفيض الوزن.
وأشار الخبراء إلى أن عديدا من الدراسات كشفت عن قدرة القرفة على الوقاية من مرض السكري وتحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.
ورغم تلك الفوائد، إلا أن دراسة ألمانية صادرة عن المعهد الألماني لتقييم المخاطر، حذرت من الإفراط في القرفة لاحتوائها على مركب عطري يُدعى “كومارين”، والذي تسبب جرعات مرتفعة منه في إصابة الكبد بالتلف.وفق “أخبار 24”.