ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 متهمين (مواطنَين و3 وافدين) تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السطو على مطاعم ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح، من بينها عملية سطو على مطعم بالسويدي تم تداول مقطع فيديو لها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت شرطة الرياض أن دوريات الأمن التابعة لها تحركت بناء على بلاغات وردت لعدد من المراكز حول عمليات سطو تحت تهديد السلاح، مبينة أنه بعد التحري والمتابعة تم حصر الاشتباه في اثنين من المواطنين، ويمنيين، وآخر سوري، وجميعهم في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم في كمائن محكمة.
وقالت إن جرائمهم تمثلت في الاستيلاء على المركبات واستخدامها في السطو على عدد من المطاعم، ومحال بيع الحلوى، ومعظمها في أحياء جنوب وغرب العاصمة الرياض.
وأبانت الشرطة أنه تم إيقاف المتهمين، وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وكان ناشطون قد تداولوا مقطعاً يظهر عملية سطو نفذها اثنان في مطعم بحي السويدي بالرياض، حيث أطلق أحدهما النار باتجاه موظف الكاشير دون أن يصيبه، فيما قام الآخر بسرقة صندوق المحاسبة، ولاذا بالفرار.
وفق “أخبار 24”.