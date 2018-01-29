طلب مسن سعودي من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، تسجيل دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في حائل، التي ينزل بها، رسمياً بالوزارة، فأجابه الوزير: “أبشر وصلت”.
وكان الوزير الغفيص في جولة تفقدية بالدار وعدد من الجمعيات بحائل اليوم الإثنين، بينما استوقفه أحد النزلاء وقال له: “أنا من نزلاء الدار منذ عام 1419هـ، وتوفي جميع أهلي، طلبتك يا بعد حيي تسجلها رسمية ما لي غيرها”، ليجيبه الوزير: “أبشر وصلت”.
وأضاف الوزير خلال الحديث الودي الذي دار بينه وبين المسن للحظات قليلة: “هذا عملنا وواجبنا، نحن نعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأرجو منك الدعاء لهما”.
يذكر أن وزير العمل يقوم اليوم بزيارة لمنطقة حائل لافتتاح مبنى الضمان الاجتماعي، كما سيلتقي أمير المنطقة لتوقيع مبادرات توطين لشباب وفتيات حائل بالتعاون بين الإمارة والوزارة وجامعة حائل.وفق “أخبار 24”.