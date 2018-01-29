قال مدير الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي، إن تصنيع قطع الغيار للمعدات العسكرية محلياً، وفر الكثير من المال والوقت للدولة.
وأوضح أن من بين ما حققه التصنيع المحلي إنتاج قطعة غيار بتكلفة 50 ألف ريال، في حين أن استيرادها كان يكلف الدولة نحو مليون ريال، كما تم إنتاج قطعة بتكلفة 127 ريالاً فقط، بينما كانت تستورد بـ33 ألف ريال.
وأشار المالكي خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس الأحد إلى أن المنتجات المحلية توفر الجودة وتختصر الكثير من الوقت، حيث إن استيراد بعض القطع كان يحتاج لـ 4 سنوات، وقد تم تصنيعها محلياً في أقل من سنة.
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي 2017 إنتاج 5427 صنفاً من قطع الغيار، وأكثر من 65 مليون قطعة، من خلال 12 مشروعاً محلياً، لافتاً إلى أن بعض الشركات العالمية بدأت تعتمد على المنتجات السعودية في منظوماتها في الأسواق العالمية.
وأبان أن هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي تدفع باتجاه دعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة، أهمها تخفيض التكاليف، واختصار الوقت، ومنع الاحتكار الأجنبي، بالإضافة لتدوير الموارد المالية في الأسواق المحلية، وتوفير فرص وظيفية للشباب.وفق “أخبار 24”.