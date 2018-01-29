ذكرت مصادر، أن وزارة العدل تستعد لتوظيف 300 امرأة في الدفعة الأولى بعد قرار وزير العدل بفتح فرص عمل للمرأة في الوزارة.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن فرص العمل تتضمن تشغيل المرأة في 4 وظائف بمسميات: باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية.
يأتي ذلك، تنفيذاً لقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الذي يقضي بفتح فرص عمل للنساء في الوزارة، وذلك لأهمية وجود النساء في وزارة العدل لتقديم المساندة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.
وأوضح الصمعاني في قراره أن توظيف النساء في وزارة العدل سيكون في 5 مدن رئيسية هي الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.