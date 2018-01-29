تركي آل الشيخ ينشر صور اللاعبين المغادرين إلى إسبانيا

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بحسابه على موقع “تويتر” صوراً لعدد من اللاعبين المعارين من الأندية السعودية إلى الدوري الإسباني “لا ليجا”، خلال تواجدهم في المطار استعداداً للسفر إلى إسبانيا.
وظهر في الصور بعض من اللاعبين المعارين مثل فهد المولد ويحیى الشهري وعلي النمر، المنتقلين على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لفرق “ليفانتي، ولیجانیس، ونومانسيا”، خلال إنهاء إجراءاتهم الأخيرة في مطار الملك خالد بالرياض قبل صعودهم الطائرة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عقد مؤخراً اتفاقیة مع رابطة الدوري الإسباني “لا لیجا”، أسفرت عن انتقال بعض اللاعبین السعوديین إلى الدوري الإسباني لمدة ستة أشهر على سبیل الإعارة، في إطار برنامج استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.