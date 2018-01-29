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أخبار محلية > أب يلجأ للقضاء بعد تعرض ابنته لحروق شديدة بسبب المنظفات المنزلية

أب يلجأ للقضاء بعد تعرض ابنته لحروق شديدة بسبب المنظفات المنزلية

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

أصيبت طفلة عمرها 3 سنوات بحروق بالغة في الفم والمريء؛ إثر تناولها بعض حبيبات المنظفات المنزلية، لتنقل بسببها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة.

وتقدمت أسرة الطفلة “لمار” ببلاغ إلى وزارة التجارة ضد الشركة المنتجة لهذا النوع من المنظفات المنزلية؛ بسبب استبدالها الغطاء الآمن لعبواتها بغطاء سهل الفتح.

وقال والد الطفلة ويدعى مشعل جابر، وفقاً لـ”سبق”، إنه سيوكل محامياً لمقاضاة الشركة المنتجة على الخطأ الذي ارتكبته بتعريض حياة الكثير من الأطفال للخطر.

ودعا وزارة التجارة إلى إلزام الشركة بإعادة الغطاء الآمن مجدداً، وكتابة تحذير واضح يبّين خطورة المنتج، وسحب المنتجات الخطرة من الأسواق، حتى يتم اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

أب يلجأ للقضاء بعد تعرض ابنته لحروق شديدة بسبب المنظفات المنزلية

29/01/2018
أخبار محلية
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